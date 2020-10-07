Липецк, , 11:42 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении начальника регионального управления дорог и транспорта Валентина Малахова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он подозревается в превышении полномочий.

По данным следствия, в феврале и марте 2020 года с нарушениями был проведён аукцион, по итогам которого заключили госконтракт на ремонт дорог на сумму более 300 млн рублей. Следователи считают, что по указанию Малахова были определенная фирма на торгах получила преимущество, поэтому контракт был заключён по завышенной стоимости. Были нарушены права регионального управления дорог и транспорта и ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», которые могли после заключения более дешёвого контракта получить дополнительные 33,5 млн рублей.

Преступление выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с причинением тяжких последствий». Малахов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Валентин Малахов был назначен начальником управления дорог и транспорта Липецкой области в феврале 2019 года после отставки прошлого руководителя.