Москва, , 11:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах ― это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Российский лидер выразил надежду на то, что конфликт в ближайшее время будет прекращен. Стороны должны прекратить огонь, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минобороны Армении, военные ВС Азербайджана обстреляли столицу Нагорного Карабаха накануне, 6 октября. Также под ударом оказался и город Шуши.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении и Нагорного Карабаха пойти на уступки для решения военного конфликта, однако при условии, что Азербайджан сделает то же самое.