Киев, , 11:35 — REGNUM В рамках саммита Украина — ЕС были заключены договоры на общую сумму €390 млн. Об этом написал глава правительства Украины Денис Шмыгаль 7 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам чиновника, всего было подписано пять соглашений. 300 млн евро будет направлено на утепление общественных зданий на Украине, €30 млн — на модернизацию «Укрпочты», ещё €30 млн — на помощь пострадавшим от войны территориям Донбасса, €20 млн пойдут на помощь «гражданскому обществу» и ещё €10 млн — на поддержку энергоэффективности малого и среднего бизнеса, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина будет добиваться «безвизового» доступа собственных промышленных товаров на рынки Евросоюза.

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