Москва, , 11:31 — REGNUM Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости комплексного подхода к противодействию распространению деструктивных молодежных субкультур, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

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«Оградить молодежь от влияния экстремистской пропаганды только блокировкой запрещенного контента невозможно, нужен комплексный подход к вопросу противодействия распространению деструктивных молодежных субкультур», — заявил Колокольцев в Совфеде.

В то же время, по его словам, с начала 2020 года по инициативе МВД России заблокирован доступ к 32 тыс. ресурсам, где содержались призывы к расовой или религиозной вражде и осуществлялась вербовка в ряды радикальных организаций, удалено 2700 материалов, признанных судами экстремистскими.