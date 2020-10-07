Москва, 7 октября 2020, 11:25 — REGNUM Министерство обороны России показало видеозапись стрельбы фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» гиперзвуковой ракетой «Циркон» из Белого моря. Видео опубликовал телеканал «Звезда».
На кадрах показан момент пуска и первые секунды полета ракеты.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что испытания «Циркона» начались в декабре 2019 года и проводились с борта фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».
«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, она будет иметь скорость девять Махов, что в девять раз превышает скорость звука, дальность полёта составит более тысячи километров.
Читайте также: Путин назвал работу над «Цирконом» большим этапом для России