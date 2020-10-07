Москва, , 11:35 — REGNUM Предвыборные оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа в контексте его отношений с РФ говорят об уровне американской политической культуры. В конечном итоге Россия от этого только выигрывает, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам 7 октября.

«Это проявление уровня политической культуры или отсутствия таковой», — сказал российский лидер, комментируя прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена.

Попытки унизить американского лидера путём обвинений в связях с Россией «льют воду на мельницу Москвы», добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на теледебатах кандидат в президенты США Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа «щенком Путина», так как тот якобы зависит от влияния российского лидера.

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