Москва, , 11:24 — REGNUM В России сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа ДТП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совфеде.

Полиция (сс) geralt

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"Сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа ДТП, меньше совершено аварий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения», — сказал Колокольцев.

По его словам, в 2020 году ликвидировано около 500 аварийно опасных участков дорог.