Москва, , 11:38 — REGNUM Видео с испытаниями гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 6 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть людей восприняла испытания ракеты положительно. По мнению этих граждан, обороноспособность страны является одним из важнейших слагаемых для отстаивания суверенитета страны, но пользователи также отметили, что другая составляющая в виде экономики может нивелировать полезность подобных ракет.

«Ракеты это хорошо и людей которые ночами сидят в КБ я уважаю, если такие остались. Только вот вектор защиты гос-ва от угроз давно сменился. Иметь огромный арсенал передового вооружения и считать себя защищенным в наше время — это не одно и тоже. Достаточно объявить полную экономическую блокаду и Россия вернется к уровню начала 20 века, к «мельницам» и конной тяге. Быть сильными — это быть независимыми от внешних факторов. В России этого нет. Она очень зависима, даже от американского зеленого фантика. Вопрос, вы Цирконом будете делать себя независимыми?», — пишет пользователь под псевдонимом «Где ты наш Освальд?».

Нашлись и те, кто заявил о своём негативном отношении к спонсированию армии. Люди считают, что средства, потраченные на разработку и испытание нового вооружения, необходимо направить на социальные нужды. Некоторые комментаторы попытались ответить, зачем нужна сильная армия.

«Страну делает сильной только ее сильная армия. А гражданские технологии всегда подтягиваются за военными. Это рабочие места, развитие производства и путь к настоящей независимости», — пишет Сергей Л.

Часть пользователей в шутку предложила отменить серьёзный тон, с которым Министерство обороны России пытается продемонстрировать военную мощь страны. Они привели в пример риторику Трампа и его яркие заявления о небывалой мощи США без предоставления публике убедительных доказательств существования таковой.

«Не надо подробностей. Надо говорить как Трамп. Мол, у нас есть такая ракета, которая всем ракетам ракета, такой ракеты нет ни у кого и мы никогда не были так сильны. Как показывает практика, этого достаточно, американцы же ведутся», — написал demon2597.

Отдельные комментаторы обратились в прошлое, чтобы дать другим понять, что обороноспособность не является чем-то абстрактным. В случае возникновения военных действий, считают они, стоит обратиться к опыту начала Великой Отечественной войны и не допустить повторения уничтожения жителей страны.

«Нормальный человек будет только рад улучшению обороноспособности страны. Я не хочу как в 41 в Киеве встречали немцев с хлебом и солью, а потом пошли их резать как свиней», — пишет пользователь Ольга.

Напомним, 7 октября Министерство обороны России опубликовало видео с испытаниями гиперзвуковой крылатой ракеты «Цирков» в акватории Белого моря.