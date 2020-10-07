Москва, , 11:18 — REGNUM В некоторых регионах России фиксируются тревожные тенденции по сокращению расходов на профилактические мероприятия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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"В настоящее время в субъектах идёт процесс формирования бюджетов, и важно, чтобы практика сокращения ассигнований на эти цели не получила распространения даже в непростых финансовых условиях. Тем более что выработанный за прошедшие годы системный подход в целом приносит положительные результаты», — заявил Колокольцев.

По его словам, по итогам прошлого года значительно возросли объёмы финансирования в Татарии, Пермском и Краснодарском краях, Волгоградской, Кемеровской и ряде других областей.

Однако в отдельных случаях фиксируется снижение расходов на профилактические мероприятия: например, в Алтае — в четыре раза, в Дагестане — в 2,7 раза.