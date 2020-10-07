Ереван, , 11:05 — REGNUM Российская сторона гарантировала, что выполнит свои обязательства в сфере коллективной безопасности в случае, если территория Армении будет атакована. Об этом в интервью телерадиовещательной корпорации BBC заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Россия заверила, что выполнит обязательства по договору, — подчеркнул глава армянского правительства. — Есть контрактная, договорная база, и в этих соглашениях прописано, что, на самом деле, в случае возникновения прямой угрозы территории Республики Армения по ряду параметров Россия должна выполнить определённые договорные обязательства».

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Пашинян также в беседе с корреспондентом BBC Джоном Фишером заявил, что Нагорный Карабах подвергается нападению со стороны объединенных сил Азербайджана, Турции и «террористов» из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится почти 30 лет, с тех пор как территория объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку её независимость не признаёт.

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