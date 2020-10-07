Москва, , 11:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов.

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«Вы беззаветно служите России. Всегда рядом с людьми. Живете заботами наших граждан, защищаете их права и интересы. Обеспечиваете безопасность и мирную жизнь страны. Люди доверяют Вам, связывают с Вами будущее России — сильного и процветающего государства, в котором главное — человек», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед поздравил главу государства с днем рождения и пожелал успехов в его созидательной деятельности.

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