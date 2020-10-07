Вашингтон, , 11:11 — REGNUM В случае повторного избрания президентом США Дональд Трамп может возобновить торговые переговоры с Китаем, полагает бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом он заявил в ходе онлайн-семинара, организованного газетой The Wall Street Journal.

«Я считаю, что Трамп может изменить [политику США по отношению к Китаю] на 180 градусов», — ответил Болтон на вопрос о возможных последствиях президентских выборов для отношений США и КНР.

Экс-советник напомнил, что в последние полгода Трамп проводил жёсткую политику санкций, тарифов, закрытия китайских консульств. Однако после победы Трампа ему может позвонить председатель КНР Си Цзиньпин с предложением вернуться к обсуждению «сделки века».

Трамп, считает Болтон, с лёгкостью может согласиться. Вслед за этим снимут санкции, отменят торговые барьеры и откроют консульства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года американская и китайская стороны подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. В июле Трамп заявил, что в связи с пандемией коронавируса США не заинтересованы в переговорах о второй фазе. Китайский МИД после этого выразил надежду, что январское соглашение останется в силе.

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