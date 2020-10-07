Киев, , 11:03 — REGNUM У больного COVID—19 экс-президента Украины Петра Порошенко не могут взять кровь для проведения анализа. Об этом заявила его жена Марина Порошенко 6 октября в интервью журналисту Янине Соколовой.

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Она рассказала, что состояние Порошенко ухудшилось, у него двусторонняя пневмония, и он находится в больнице.

«К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая, и даже врачи не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья», — сообщила Марина Порошенко.

По её словам, дочь Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь гораздо легче.

Напомним, Пётр Порошенко был госпитализирован с пневмонией 3 октября 2020 года. У него подтвердился COVID—19.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего на данный момент коронавирусной пневмонией болеет 22 депутата Верховной рады.

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