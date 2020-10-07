Бишкек, , 10:53 — REGNUM О создании в Киргизии ещё одного Координационного совета заявили представители сразу нескольких партий республики. Об этом 7 октября сообщили на пресс-конференции представители данных партий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

«Мы создаем новый Координационный совет, в который войдут лидеры наших партий», — сказал представитель одной из данных партий.

Также известно, что в этот Координационный совет вошли проигравшие на парламентских выборах в Киргизии партии «Чон-Казат», «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа» и «Ыйман нуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии столицы Киргизии заявили, что в Бишкеке народным дружинам, созданным неравнодушными гражданами страны, удалось навести порядок в городе и не допустить массового мародерства и погромов