Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания обвинили исполнительную власть в саботаже законотворческого процесса, передает 7 октября корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Примером стали поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Единоросс Сергей Никешин оформил запрос на имя губернатора Александра Беглова, в котором указывает, что из-за бездействия Смольного невозможно актуализировать перечень скверов и парков, где люди отдыхают и которые не подлежат застройке, хотя закон же требует ежегодной инвентаризации.

«На рассмотрение рабочей группы ежегодно вносятся тысячи предложений. Эти предложения готовятся в первую очередь жителями и органами местного самоуправления и направлены на включение в перечень территорий ЗНОП новых территорий, либо на корректировку границ уже существующих территорий зеленых насаждений, как правило, местного значения, в целях обеспечения более комфортной среды проживания», — пишет Никешин.

Кроме того, депутаты ЗакСа и сами подают сотни поправок к документу. Инвентаризация же является технической, трудоемкой и кропотливой работой, но Смольный и лично губернатор ее по сути игнорируют, как игнорируют и пожелания граждан, считает парламентарий.

«Проект закона Петербурга, подготовленный по итогам инвентаризации территорий ЗНОП в 2018 году, не был внесен Вами в Законодательное Собрание, в связи с чем все одобренные рабочей группой и важные для жителей предложения не были реализованы. Проект закона Петербурга, подготовленный по итогам инвентаризации территорий ЗНОП в 2019 году, также не был внесен Вами в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга», — подчеркнул Никешин.

Он просит Беглова дать внятный ответ, когда проект будет внесен в ЗакС. Ранее, по словам Никешина, никаких внятных объяснений от градоначальника не последовало, хотя он уже писал ему около года назад.

«Был дан достаточно общий ответ: «Да, необходимо, работаем, ждите». Прошел еще год — данный законопроект не появился», — сказал Никешин.

По его словам, сейчас речь идет примерно о 100 га зеленых зон, которые по сути оказались в подвешенном состоянии из-за чиновников.

«Если бы мы сегодня приняли с вами данный законопроект, то условно появились бы два парка — еще один Парк 300-летия и еще один Московский парк Победы», — уточнил Никешин.

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Депутаты всех фракций поддержали порыв единоросса. Представитель КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, в каких еще сферах, помимо утверждения ЗНОП, Смольный действует похожим образом.

«Просто саботируется работа со стороны органов исполнительной власти, саботируется законодательный процесс», — сказал Рассудов.

В ответ Никешин сообщил, что есть вопросы к блоку градостроительных законопроектов, к блоку проектов, связанных с городским хозяйством.

«Их так много, что в голову сразу не приходят», — заметил он.

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В качестве еще одного примера единоросс привел законопроект о новом Генплане. Никешин напомнил, в каком спешном режиме ЗакС принимал закон о проведении слушаний в заочном режиме в условиях пандемии. По словам депутата, Смольный обещал, что это нужно, дабы в сентябре провести общественные слушания по Генплану.

«Прошел сентябрь, нам ничего не говорят, есть подозрение, что к концу года он только будет рассматриваться, а когда мы его будем принимать — это большая проблема», — заявил Сергей Никешин.

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По его словам, если Александр Беглов вновь даст ответ «неопределенного характера», то ЗакС самостоятельно внесет поправки в закон о ЗНОП, не дожидаясь губернатора. «У нас есть силы, возможности, специалисты — мы можем это делать сами», — заключил депутат.

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