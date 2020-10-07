Сухум, , 10:49 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы абхазского государства.

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"Благодаря Вашей внешней и внутренней политике сегодня Россия свободное и могущественное государство, у которого есть великое прошлое, стабильное настоящее и уверенное будущее», — говорится в опубликованном пресс-службой тексте поздравления.

Бжания также выразил Путину благодарность за его внимательное отношение к проблемам Абхазии, расширению гуманитарных и культурных связей между российским и абхазским народами, а также к вопросам безопасности в регионе.

Стоит отметить, что Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также поздравил российского лидера и поблагодарил его за поддержку республики.

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