Москва, , 10:43 — REGNUM Работа над гиперзвуковой системой «Циркон» и этап ее успешных испытаний является большим этапом не только для ВС России, но и для всей страны. Об этом 7 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России», — сказал глава государства на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Российский лидер добавил, что оснащение Вооруженных сил страны, армии и флота новейшими, не имеющими аналогов в мире системами вооружения обеспечивают обороноспособность государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что испытания «Циркона» начались в декабре 2019 года и проводились с борта фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, она будет иметь скорость девять Махов, что в девять превышает звука, дальность полёта составит более тысячи километров.

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