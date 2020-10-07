Ашхабад, , 10:43 — REGNUM Свои поздравления президенту России Владимиру Путину направил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Текст его поздравительного послания 7 октября обнародовало туркменское государственное информагентство TDH.

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"Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с вашим именем», — говорится в поздравлении.

Также туркменский лидер высоко оценил текущий уровень всестороннего сотрудничества двух стран и указал на личное внимание и огромный вклад Владимира Путина в развитие стратегических и дружественных отношений России и Туркмении.

«Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами», — также говорится в поздравлении.

Кроме того, Бердымухамедов высказал твердую убежденность в том, что совместными усилиями межгосударственные связи, а также стратегическое партнерство России и Туркмении, и впредь будут неуклонно укрепляться на благо народов обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с днем рождения направил президенту России Владимиру Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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