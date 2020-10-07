Белград, , 10:39 — REGNUM Директор департамента по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич на пресс-конференции вечером 6 октября заявил, что «стратегия шантажа» премьер-министра непризнанной республики Косово Авдуллы Хоти не только разрушает диалог Белграда и Приштины, но и говорит о незаинтересованности Косово в какой-либо нормализации.

По его словам, для Приштины нормализация — это всего лишь средство вымогательства признания. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Хоти оперирует средствами профессиональных шантажистов, чтобы поставить Сербию и Европейский союз перед свершившимся фактом, заставляя выбирать между блокировкой диалога и признанием Сербией самопровозглашенного Косово», — отметил Марко Джурич.

Директор отдела по делам Косово выразил надежду на то, что международное сообщество сможет правильно воспринимать заявления Хоти, потому что, как он указал, они по существу являются угрозами того, что Приштина пойдет по пути дестабилизации, если не получит признание от Белграда.