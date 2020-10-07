Цхинвал, , 10:38 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы югоосетинского государства.

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"В сознании каждого жителя Южной Осетии Ваша личность неразрывно связана с образом России, с возрождением Российского государства, с неизменной готовностью последовательно защищать его интересы, с гордостью народа за страну и уверенностью в завтрашнем дне», — привели в пресс-службе текст поздравления.

В нем также Бибилов поблагодарил Путина за действия, направленные на сохранение мира в Южной Осетии и на Кавказе, а также выразил уверенность, что союзнические отношения и процесс интеграции между Южной Осетией и Россией будут развиваться.

Стоит отметить, что Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Поздравления в его адрес поступают с самого утра.

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