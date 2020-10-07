Найроби, , 11:33 — REGNUM Губернаторы графств Кении выдвинули коллективный иск в суд против практики, по которой некоторых из них отстраняют от занимаемой должности сразу же после предъявления обвинений в совершении уголовных преступлений, а также в коррупции. Об этом сообщает Daily Nation.

Губернаторы утверждают, что в уголовном преследовании по делам о коррупции и экономических преступлениях наметилась тенденция, по которой губернаторов «преследуют в судебном порядке и целенаправленно отстраняют от должностей в нарушение конституционных порядков и процедур отстранения от должности».

Председатель Совета губернаторов Уиклифф Опаранья заявил, что «отставка» губернатора влечет за собой просьбу не занимать подобные должности в течение неопределенного срока. Однако, по его словам, в Кении нет закона, предусматривающего продолжительность «отставки» губернатора и сроки его недопуска к подобным должностям в будущем.

Судья Джеймс Макау признал иск губернаторов срочным и распорядился, чтобы он был рассмотрен 21 октября 2020 года перед коллегией судей.

«…Заместителю секретаря отдела по конституционным вопросам и правам человека без промедления передать дело Его Светлости верховному судье для назначения коллегии в составе не менее трех судей для рассмотрения и определения решения по этому ходатайству», — говорится в постановлении суда.

В качестве ответчиков по делу, возбужденному Советом губернаторов (CoG), фигурируют глава государственного обвинения (DPP), комиссия по этике и борьбе с коррупцией (EACC) и генеральный инспектор полиции.