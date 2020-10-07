Кострома, 7 октября 2020, 10:30 — REGNUM Число депутатов Костромской областной думы, работающих на постоянной профессиональной основе, увеличилось с 9 до 13, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Такое решение парламентарии приняли на первом заседании нового созыва.
Законопроект на обсуждение коллег представил старейший региональный депутат Андрей Бычков. По его словам, предлагаемые изменения обусловлены требованиями федерального и регионального законов и не потребуют дополнительных издержек в 2020 году.
Против предложения выступили два областных депутата — Максим Гутерман и Сергей Галичев.
Сергей Галичев (ранее работал бизнес-омбудсменом, возглавлял комитет облдумы по экономической политике и предпринимательству — ИА REGNUM) задал выступающему «чисто технический вопрос». Депутат не поверил в оптимистичную арифметику и попросил пояснить выступающего, на чём областная дума будет экономить ради зарплаты парламентариев.
Отвечая депутатам, Бычков рассказал об экономии «на других статьях расходов», но не стал раскрывать её принцип в деталях.
В итоге большинством голосов изменения в статью 4 закона Костромской области «О статусе депутата Костромской области» были поддержаны.
Таким образом, право работать за зарплату получили депутаты: Елена Шахова (КПРФ), Георгий Тащиев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин (Справедливая Россия), депутат Вячеслав Головников, представители Единой России — Галина Полякова, Андрей Бычков, Сергей Деменков, Сергей Зудин, Дмитрий Грибков, Иван Богданов, Олег Скобёлкин.