Кострома, , 10:30 — REGNUM Число депутатов Костромской областной думы, работающих на постоянной профессиональной основе, увеличилось с 9 до 13, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Такое решение парламентарии приняли на первом заседании нового созыва.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Законопроект на обсуждение коллег представил старейший региональный депутат Андрей Бычков. По его словам, предлагаемые изменения обусловлены требованиями федерального и регионального законов и не потребуют дополнительных издержек в 2020 году.

«Чтобы комитеты плодотворно работали, на неосвобождённой основе в них должно работать определённое количество депутатов. Принятие изменений в 2020 году не потребует дополнительных средств областного бюджета и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в областном бюджете на функционирование законодательного органа», — аргументировал необходимость принятия закона Бычков.

Против предложения выступили два областных депутата — Максим Гутерман и Сергей Галичев.

«У нас и так достаточно большие затраты на областную думу — порядка 100 миллионов рублей в год. Ваше предложение не потребует выделения дополнительных средств только в 2020 году. Депутаты, которые хотят работать, могут выполнять свои обязанности и без оплаты. Тем, кто не справляется с работой, нужно отказаться от должностей», — предложил Гутерман.

Сергей Галичев (ранее работал бизнес-омбудсменом, возглавлял комитет облдумы по экономической политике и предпринимательству — ИА REGNUM) задал выступающему «чисто технический вопрос». Депутат не поверил в оптимистичную арифметику и попросил пояснить выступающего, на чём областная дума будет экономить ради зарплаты парламентариев.

«За счёт каких источников будут изысканы резервы? В 2010 году я считал, во сколько обходится области содержания одного депутата в год — цифра составила 5 млн рублей. За счёт чего получится сэкономить такие суммы?» — спросил Галичев.

Отвечая депутатам, Бычков рассказал об экономии «на других статьях расходов», но не стал раскрывать её принцип в деталях.

«Что касается формирования бюджета на 2021 и последующие годы, то я предполагаю, что он останется в том же размере что и сегодня, просто определённые внутренние резервы будут изысканы. Поясню: мы будем экономить на других статьях расходов, финансовые средства будут переброшены с одной статьи на другую, вот и всё. Давайте не будем уходить в рассмотрение внутренних статей, это не тема сейчас», — заключил Бычков.

В итоге большинством голосов изменения в статью 4 закона Костромской области «О статусе депутата Костромской области» были поддержаны.

Таким образом, право работать за зарплату получили депутаты: Елена Шахова (КПРФ), Георгий Тащиев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин (Справедливая Россия), депутат Вячеслав Головников, представители Единой России — Галина Полякова, Андрей Бычков, Сергей Деменков, Сергей Зудин, Дмитрий Грибков, Иван Богданов, Олег Скобёлкин.