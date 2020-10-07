Москва, , 10:26 — REGNUM Совфед прекратил полномочия сенатора Сергея Меликова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, соответствующее постановление приняла верхняя палата парламента.

Решение принято в связи с назначением Меликова на пост врио главы Дагестана.

Меликов представлял в Совфеде Ставропольский край.

«Это уважаемый заслуженный человек. Мне очень приятно, что члены Совета Федерации получают такие высокие назначения», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее губернатором Дагестана был Владимир Васильев, который занял должность советника президента РФ.

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