Киев, 7 октября 2020, 10:26 — REGNUM Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» потеряет по итогам местных выборов около 70% того результата, который она показала на парламентских выборах. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 7 октября в эфире телеканала NewsOne.
Рабинович напомнил о том, как Зеленский ранее распустил парламент, под предлогом того, что Раде доверяло менее 10% граждан.
Напомним, по данным агентства «Социальный мониторинг», рейтинг партии «Слуга народа» на местных выборах составляет 25,9%.
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