Киев, , 10:26 — REGNUM Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» потеряет по итогам местных выборов около 70% того результата, который она показала на парламентских выборах. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 7 октября в эфире телеканала NewsOne.

«Мы с вами на верном пути… Вы увидите, чем закончатся выборы и где будут вот эти «зелёные» (партия президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM)… Падение у них будет на 70% результата», — спрогнозировал парламентарий.

Рабинович напомнил о том, как Зеленский ранее распустил парламент, под предлогом того, что Раде доверяло менее 10% граждан.

«Владимир Александрович, у меня к вам напоследок вопрос, когда увидите, что народное доверие к вам меньше 10%, вы сами уйдёте, или как?» — подытожил депутат.

Напомним, по данным агентства «Социальный мониторинг», рейтинг партии «Слуга народа» на местных выборах составляет 25,9%.

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