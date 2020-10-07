Минск, , 10:25 — REGNUM Свои поздравления с днем рождения направил президенту России Владимиру Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом 7 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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"Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — говорится в поздравлении и отмечается, что ярким подтверждением этого являются итоги выборов в России в единый день голосования 13 сентября.

Также Лукашенко указал, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Белоруссии и последовательного сторонника расширения процессов интеграции по линии Союзного государства, полностью соответствующих намерениям братских народов двух стран совместными усилиями строить достойное будущее.

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Белоруссией и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться», — подчеркнул белорусский президент.

Кроме того, он пожелал президенту России крепкого здоровья, свершения всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления в связи с днем рождения направил президенту России Владимиру Путину его коллега из Молдавии Игорь Додон.

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