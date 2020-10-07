Варшава, , 10:23 — REGNUM 6 октября в Варшаве прошла уличная акция протеста с участием фермеров и представителей ряда политических движений. Активисты выступили против назначения нового министра сельского хозяйства и поправок в закон о защите животных. Об этом передает Onet.pl.

Мероприятие состоялось перед зданием министерства сельского хозяйства. Новая акция объявлена на сегодня, 7 октября. По сообщениям активистов, они планируют заблокировать ряд варшавских дорог для движения транспорта.

Помимо требований восстановить Яна Ардановского в должности министра сельского хозяйства протестующие потребовали не принимать поправки в закон о защите животных, которые предполагают, помимо прочего, запрет на разведение животных на мех. Это, по мнению протестующих, ряда политиков и экс-министра Ардановского, значительно снизит доходы многих фермеров.

Напомним, в сентябре тогдашний министр сельского хозяйства Польши Ян Ардановский написал открытое письмо в адрес правящей партии «Право и справедливость» («ПиС»), в котором подверг её жесткой критике за инициативу внести поправки в Закон о защите животных. По его мнению, «ПиС» предает сельскую местность, и её жители больше никогда не будут отдавать голоса за данную партию.