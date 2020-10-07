Нур-Султан, , 10:32 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему предложил в качестве своего преемника Касым-Жомарта Токаева, который возглавлял Сенат — верхнюю палату казахстанского парламента. Определяющими факторами стали профессиональные знания и гражданская ответственность Токаева, отметил Назарбаев в опубликованной 7 октября статье «Духовное завещание Абая».

Назарбаев рассказал, что долго думал о качествах нового главы государства перед тем, как принять своё решение о добровольном сложении полномочий президента Казахстана. Токаев был примером высокой гражданственности и честного, ответственного служения.

Глава Сената, добавил экс-президент, хорошо знал свою страну и внешний мир, языки и культуры Востока и Запада. Он работал в должности заместителя генерального секретаря ООН, защищал интересы Казахстана и позиционировал страну в глобальном политическом процессе.

«Вместе с тем я поверил в его способность находить гармоничный баланс между идеалами национального единства и приверженностью общечеловеческим ценностям», — отметил Назарбаев в статье, приуроченной к 175-летию казахского поэта и общественного деятеля Абая Кунанбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, Назарбаев в марте 2019 года объявил об уходе с поста президента Казахстана. Возглавил государство Касым-Жомарт Токаев. Он победил в июне на внеочередных президентских выборах и вступил в должность 12 июня 2019 года.

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