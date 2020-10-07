Москва, 7 октября 2020, 10:07 — REGNUM Совфед поздравляет президента РФ Владимира Путина с днем рождения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.
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«Давайте все вместе от имени Совета Федерации сердечно поздравим Владимира Владимировича, пожелаем ему дальнейших успехов в его созидательной деятельности на благо России», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко под аплодисменты сенаторов.
Он заверила, что обязательно передаст главе государства поздравления.