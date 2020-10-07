Сеул, , 10:06 — REGNUM Бывший представитель посольства Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль в настоящее время находится под защитой правительства Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя Национального собрания Южной Кореи Ха Тхэ Гёна.

Согласно опубликованным на личной странице в Facebook данным, бывший северокорейский дипломат прибыл в страну в июле 2019 года вместе с женой.

Если информация соответствует действительности, то это первый случай бегства в Южную Корею «высокопоставленного лица из КНДР».

Напомним, что в ноябре 2018 года Чо Сон Гиль неожиданно исчез из здания посольства КНДР в Риме, а его дочь была депортирована на родину спустя четыре дня после его исчезновения. Позднее сообщалось, что он ищет убежище в третьей стране.

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