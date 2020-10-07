За прошедшие восемь месяцев число правонарушений, связанных с семейно-бытовым насилием, не только не увеличилось, но и сократилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.