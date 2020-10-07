Колокольцев рассказал о блокировках экстремистского контента
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости комплексного подхода к противодействию распространению деструктивных молодежных субкультур, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.
Колокольцев рассказал о бытовом насилии в период пандемии коронавируса
За прошедшие восемь месяцев число правонарушений, связанных с семейно-бытовым насилием, не только не увеличилось, но и сократилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
МВД фиксирует снижение числа ДТП в том числе с участием пьяных водителей
В России сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа ДТП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совфеде.
Колокольцев обеспокоен сокращением расходов на профилактические мероприятия
В некоторых регионах России фиксируются тревожные тенденции по сокращению расходов на профилактические мероприятия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.