Джакарта, , 09:59 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в церемонии инаугурации новых должностных лиц, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Инаугурация в здании МИД Индонезии проходила в смешанном формате, при котором три официальных лица присутствовали физически, а четыре официальных лица присоединились к церемонии онлайн.

По данным источника, Мирза Нурхидаят, в частности, займет должность главы департамента Юго-Восточной Азии, а Роллианси Сумират — пост главы отдела международной безопасности и разоружения.

Как сообщало ИА REGNUM, решимость Индонезии укреплять двусторонние отношения с ЮАР усиливается со вступлением в должность почетного консула Индонезии в Дурбане.

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