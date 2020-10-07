Махачкала, , 10:06 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов, назначенный на эту должность 5 сентября, назвал приоритетным направлением своей работы на новом посту защиту людей в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил накануне, 6 октября, в рамках пресс-подхода после прибытия в Махачкалу.

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«Пандемия опять, к сожалению, нарастает и не только в Дагестане, но и по всей стране. Работа оперативного штаба и принятие мер, которые позволят в режиме пандемии защитить людей и сферы деятельности, на которые она оказывает влияние, — это задача приоритетная», — сказал Меликов.

Одной из своих основных задач врио главы Дагестана также назвал удержание экономики региона на уровне, который был достигнут до пандемии. В приоритете также развитие таких традиционных для Дагестана направлений, как самобытность, многонациональность, культура, спорт.

Кроме того, как отметил Меликов, он намерен настроить работу так, чтобы каждый руководитель на своем месте имел обратную связь с населением. Это, по его словам, позволит лучше понимать проблемы людей и корректировать работу по их устранению.

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