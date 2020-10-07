Киев, , 09:57 — REGNUM Украина заинтересована в том, чтобы на её территории на постоянной основе находились военнослужащие НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил 6 октября в интервью «BBC News Украина».

Интервьюер рассказал о том, что жителям Украины понравились международные учения с участием британских военных. В свою очередь министр ответил, что слышал призывы проводить подобные учения чаще, особенно в южных регионах страны.

«Мы не против. Если они (британцы — ИА REGNUM) там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать», — сказал Кулеба.

Он также напомнил о военной и информационной помощи, которую Великобритания оказала Украине после начала гражданской войны в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о выделении £5 млн или $6,4 млн помощи жителям подконтрольной Украине части Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания выделит £5 для поддержки граждан на востоке Украины