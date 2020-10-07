Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Кандидат от Демократической партии США на ноябрьских выборах президента страны Джозеф Байден по популярности опережает действующего главу американского государства — республиканца Дональда Трампа — на 16 процентных пунктов. Это следует 7 октября из данных опросов общественного мнения, который провела служба SSRS по заказу телекомпании CNN.

Согласно данным опроса, в случае, если бы выборы президента США были проведены в настоящий момент, за Байдена отдали бы свои голоса 57% опрошенных, в то время как за его соперника проголосовал бы 41% респондентов. В то же время 2% из числа принявших в опросе заявили, что не стали бы голосовать ни за одного из кандидатов.

Также уточняется, что опрос был проведен независимой исследовательской компанией SSRS по заказу телеканала CNN по телефону и в нем принимало участие 1205 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президента США от американской Демпартии Джозеф Байден заявил, что нынешний президент страны Дональд Трамп пренебрег интересами народа, не приняв меры стимулирования экономики страны, предложенные демократами в Конгрессе.