Каракас, , 09:49 — REGNUM Выборы 6 декабря в Венесуэле состоятся, независимо от требований Евросоюза об их переносе. Об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Любая форма присутствия Европейского союза и его стран-членов в качестве наблюдателей приветствуется в Венесуэле», — сказал Арреаса.

По его словам, представители правых партий при поддержке ЕС настаивают на переносе выборов, однако такие партии попросту ищут лучшего политического момента, поскольку они раздроблены и не имеют лидеров: «Они хотят выиграть время, это игра оппозиции, к которой присоединился Европейский союз, но мы должны играть только в игру конституции, а даты очень четкие».

Арреаса также подчеркнул, что Венесуэла не будет отменять выборы из-за пандемии коронавируса, поскольку другие страны проводили электоральные мероприятия вне зависимости от этого.