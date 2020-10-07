Варшава, , 09:38 — REGNUM Заместитель главы министерства внутренних дел Польши Бартош Гродецкий заявил, что в Европейском союзе во время второй волны пандемии коронавируса пока не собираются вновь закрывать внутренние границы. Об этом передает Polskie Radio 24.

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»На сегодняшний день у нас нет информации о том, что какая-либо из стран ЕС планирует закрыть свои границы. В Польше эту тему тоже не обсуждают. Мы не планируем возвращаться к внутреннему пограничному контролю», — подчеркнул Гродецкий и добавил, что надеется на сохранение данной ситуации до конца пандемии.

Напомним, этой весной, когда была первая волна пандемии, Польша ввела контроль и ограничения на внутренних границах ЕС — с соседними Германией, Литвой, Чехией и Словакией. Ограничения действовали с марта по июнь. В то время аналогичные решения приняли и другие государства — члены этого интеграционного объединения.

Но по сей день в Польше действуют ограничения на въезд иностранцев из соседних для неё стран, не входящих в Евросоюз, — с Украины, из Белоруссии и России. Данные правила установлены в ряде постановлений министерства внутренних дел. Лишь недавно стал возможен въезд в Польшу граждан Белоруссии в связи с политическим кризисом в их стране. Однако они после въезда обязаны пройти карантинные меры.