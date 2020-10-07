Найроби, , 09:34 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта призвал жителей страны, работающих в различных секторах экономики, демонстрировать ту же эффективность, что и сотрудники Сил обороны Кении, заявив, что это обеспечит эффективное и своевременное развитие страны. Об этом сообщает кенийский телеканал Citizen TV со ссылкой на выступление президента в столичной промышленной зоне Nairobi Metropolitan Services (NMS).

Президент высоко оценил профессионализм сил обороны, благодаря которому они «с большим отличием служат стране».

"Если бы все мы в Кении действовали, вели себя, любили и служили своей стране так, как это делают наши Силы обороны Кении, Кения была бы сегодня великой страной. И нам всем нужно извлечь из этого большой урок», — сказал президент Кеньятта.

В то же время президент отверг утверждения о том, что развертывание Сил обороны Кении в сфере предоставления услуг является милитаризацией страны.

«У меня нет такого намерения (милитаризировать нацию). Но только глупец не будет использовать тех, кто может действовать, чтобы помочь ему достичь намеченных целей», — заявил Кеньятта.

«Я ничего не милитаризирую. Я использую надежных кенийских граждан для выполнения своих планов в отношении республики. И Силы обороны Кении — это часть нас, а также наших граждан», — сказал президент.

В качестве последних достижений Сил обороны Кении глава государства назвал участие в строительстве ряда инфраструктурных проектов, включая восстановление железнодорожных линий, порта Кисуму и реставрацию судов.

Начальник Сил обороны генерал Роберт Кибочи и генеральный директор NMS генерал-майор Мохаммед Бади также выступили на мероприятии и заверили президента в приверженности Сил обороны Кении продолжению служения нации.