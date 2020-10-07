Джакарта, , 09:27 — REGNUM Решимость Индонезии укреплять двусторонние отношения с ЮАР усиливается с вступлением в должность почетного консула Индонезии в Дурбане (ЮАР), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Дурбан — один из главных портовых городов ЮАР, который имеет широкий доступ не только к местным рынкам, но и рынкам соседних стран. Поэтому Индонезия рассматривает город Дурбан как стратегическое место, которое имеет потенциал для активного экономического сотрудничества», — пояснил посол Индонезии Салман Аль Фариси.

Представители посольства Индонезии в Претории по случаю визита в Дурбан доставили материально-техническую помощь в виде продуктов питания и средств личной гигиены для индонезийских граждан. Кроме того, представители посольства Индонезии провели встречу с администрацией порта в Дурбане.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что борьба с пандемией в Индонезии успешнее, чем в ряде других стран мира.

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