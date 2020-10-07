Джакарта, , 09:08 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что, борьба с пандемией в Индонезии успешнее, чем в ряде других стран мира, сообщает Kompas.

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По его словам, в настоящее время Индонезия занимает 137-е место из 216 стран, с 1120 случаями заражения SARS-CoV-2 на миллион человек.

«Это довольно хороший рейтинг. Это означает, что по сравнению с общей численностью населения количество заболевших в Индонезии по-прежнему меньше, чем в 78 странах мира», — отметил Вику Адисасмито.

Между тем уровень выздоровления в Индонезии составляет 76%. Этот показатель выше, чем уровень выздоровления в мире, который составляет 75,2%.

Однако уровень смертности от COVID-19 в Индонезии выше, чем в среднем в мире. Уровень смертности в стране достиг 3,7%, в то время как средний мировой показатель составлял 2,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявил, что национальный показатель выздоровления после коронавируса снизился.

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