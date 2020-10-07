Москва, , 09:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп припас козырь для финальной стадии избирательной кампании, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Трамп распорядился рассекретить все документы, имеющие отношение к приписываемым ему связям с Москвой, назвав эту историю «величайшим политическим преступлением в американской истории». Кроме того, будет обнародована переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

«Судя по всему, это тот самый козырь, который Трамп припасал до финальной стадии избирательной кампании. Из серии «выдерни шнур, выдави стекло». Уверен, что там будет много неприятного для клинтонов и байденов. Может развернуть течение событий», — отметил Косачёв в Facebook.

Досадно, что всё это будет оттеняться российской темой, добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский лидер сообщил, что он также распорядился рассекретить все материалы о скандале с электронной почтой экс-госсекретаря и кандидата в президенты США на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон.

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