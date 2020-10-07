Ереван, , 09:00 — REGNUM Столица Нагорного Карабаха вновь подверглась обстрелам со стороны вооружённых сил Азербайджана. Об этом 7 сентября заявил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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Он уточнил, что обстрел Степанакрета начался сегодня утром.

«Степанакерт и другие поселения Арцаха снова становятся объектами нападений», — написал он в Facebook.

Он также добавил, что в течение ночи военные ВС Азербайджана попытались пойти в наступление и укрепиться в юго-восточном направлении (не дойдя до Джебраила), однако получили отпор со стороны армянских военных.

«В 06:30 утра после очередного ракетно-артиллерийского удара, оставив на поле боя ещё 60 погибших, а также 22 единицы сбитой техники, остатки трёх бригад противника в панике сбежали», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным минобороны Армении, военные ВС Азербайджана обстреляли столицу Нагорного Карабаха накануне, 6 октября. Также под ударом оказался и город Шуши.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении и Нагорного Карабаха пойти на уступки для решения военного конфликта, однако при условии, что Азербайджан сделает то же самое.

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