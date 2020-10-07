Махачкала, , 08:48 — REGNUM Владимир Васильев на посту главы Дагестана преуспел в борьбе с коррупцией, также при нем в республике была развернута беспрецедентная по масштабам работа по строительству детских садов и школ. При этом одним из главных провалов в его деятельности стала неподготовленность к угрозе коронавируса, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM автор одного из самых популярных в Дагестане Telegram-каналов Расул Асад.

Напомним, 5 октября, Владимир Васильев, возглавлявший республику с октября 2017 года, досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин сделал его своим советником, а временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначил генерал-полковника Сергея Меликова.

«Несмотря на критику, которая участилась в последнее время, работу Васильева в должности главы Дагестана можно оценить скорее положительно. При нем в республике хоть немного, но все же улучшилось качество жизни. Если раньше деньги, выделяемые федеральным центром, оставались в чьих-то карманах, то при нем они стали доходить до людей. Также началось строительство большого количества школ, детских садов, чего регион не видел десятки лет» , — отметил Асад.

Собеседник указал и на то, что за годы правления Васильева бюджет Дагестана увеличился на 70%. Об увеличении бюджета со 100 до 170 млрд рублей 5 октября сказал и сам Васильев в ходе рабочей встречи с Путиным, и Меликов в режиме видеоконференции.

«Еще одно из ключевых направлений, в котором преуспел Васильев, — это борьба с коррупцией. Многие коррупционеры отправились за решетку. Думаю, ставка федерального центра на силовика Серея Меликова говорит о том, что эта работа в республике будет продолжена» , — считает Асад.

Один из главных провалов в работе Васильева на посту главы Дагестана, по мнению собеседника, пришелся на текущий год — республика в первые месяцы пандемии COVID-19 оказалась не готова к борьбе с новой угрозой.

Напомним, весной ситуация с коронавирусом в Дагестане была одной из самых сложных среди субъектов РФ: больницы были переполнены, при этом многие медики жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты. Для помощи в республику были направлены бригады врачей из Москвы и подразделения МЧС, были развернуты мобильные госпитали Минобороны, а также по поручению президента началось строительство трех медицинских центров.

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