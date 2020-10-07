Махачкала, 7 октября 2020, 08:48 — REGNUM Владимир Васильев на посту главы Дагестана преуспел в борьбе с коррупцией, также при нем в республике была развернута беспрецедентная по масштабам работа по строительству детских садов и школ. При этом одним из главных провалов в его деятельности стала неподготовленность к угрозе коронавируса, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM автор одного из самых популярных в Дагестане Telegram-каналов Расул Асад.
Напомним, 5 октября, Владимир Васильев, возглавлявший республику с октября 2017 года, досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин сделал его своим советником, а временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначил генерал-полковника Сергея Меликова.
Собеседник указал и на то, что за годы правления Васильева бюджет Дагестана увеличился на 70%. Об увеличении бюджета со 100 до 170 млрд рублей 5 октября сказал и сам Васильев в ходе рабочей встречи с Путиным, и Меликов в режиме видеоконференции.
Один из главных провалов в работе Васильева на посту главы Дагестана, по мнению собеседника, пришелся на текущий год — республика в первые месяцы пандемии COVID-19 оказалась не готова к борьбе с новой угрозой.
Напомним, весной ситуация с коронавирусом в Дагестане была одной из самых сложных среди субъектов РФ: больницы были переполнены, при этом многие медики жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты. Для помощи в республику были направлены бригады врачей из Москвы и подразделения МЧС, были развернуты мобильные госпитали Минобороны, а также по поручению президента началось строительство трех медицинских центров.
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