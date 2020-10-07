Джакарта, , 08:42 — REGNUM Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что национальный показатель выздоровления после коронавируса снизился на 0,9% в период с 28 сентября по 4 октября по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Kompas.

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«Количество вылеченных на этой неделе снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей. Хотя это число менее 1%, это очень важно для сообщества», — заявил Вику Адисасмито.

По его словам, самый высокий процент восстановления на национальном уровне зафиксирован в провинциях Северный Калимантан (87,56%), Северный Малуку (87,28%), Южный Калимантан (85,59%), Восточная Ява (85,53%) и Горонтало (83,77%).

Согласно официальным данным, в Индонезии вылечиться от коронавируса удалось 236 437 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу исследовательского центра Voxpopuli, рейтинг президента Индонезии Джоко Видодо всё ещё довольно высок.

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