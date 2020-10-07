Брюссель, , 08:39 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что он имел в виду, когда заявил, что ЕС не является банкоматом для Украины. Об этом он заявил 6 октября во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС, сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Помощь ЕС Украине не является безусловной, мы не действуем из соображений благотворительности. Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной», — рассказал он.

Боррель отметил, что Украина получает помощь в обмен на выполнение определённых договорённостей, а также призвал не вырывать фразу о банкомате из контекста. По словам дипломата, аналогичные выражения он часто употребляет в отношении стран-членов Евросоюза.

Напомним, по итогам визита в Киев Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не является банкоматом для Украины. Позже фраза была убрана из официальных источников.

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