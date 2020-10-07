Махачкала, , 08:31 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов не планирует проводить резкие изменения во властных структурах республики. Об этом он заявил накануне, 6 октября, в рамках пресс-подхода после прибытия в Махачкалу.

«Говорить о какой-то смене команды, наверное, преждевременно. Мы выполним определенный регламент, который предусмотрен нормативными документами, но при этом каких-то резких изменений я не предполагаю делать», — сказал Меликов.

Врио главы Дагестана отметил, что все будет зависеть от того, насколько профессиональные качества должностных лиц соответствуют занимаемым ими должностям и насколько выполняются стоящие перед ними задачи.

Напомним, Сергей Меликов был назначен врио главы Дагестана 5 октября после того, как президент России Владимир Путин принял досрочную отставку его предшественника Владимира Васильева. Накануне Меликов прибыл в республику, а сегодня состоится его представление местным властям и общественности региона.