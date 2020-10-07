Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Россия, вероятно, продолжит влиять на демократические процессы в США, поскольку обладает всеми необходимыми для этого возможностями, говорится в опубликованном 6 октября докладе министерства внутренней безопасности (МВБ) США «Оценка национальной угрозы 2020».

Составители документа называют Россию «основным субъектом тайного влияния и поставщиком дезинформации» на территорию Соединённых Штатов, а целью такого коварного плана — необходимость усиления позиций Москвы в международных делах и «ослабление Америки».

По мнению экспертов, составивших доклад, Россия продолжит «сеять раздор, отвлекать внимание, формировать общественные настроения», а также «подрывать доверие к западным демократическим институтам и процессам».

В МВБ полагают, что накануне президентских выборов в США Москва воспользуется своими возможностями, чтобы «провести кибератаки», которые приведут к дезактивации важных инфраструктурных объектов. Кроме того, Вашингтон разрабатывает сценарии, при которых последствия от действий России будут «ещё более тяжёлыми».

Добавим, такого рода информацию о России правительственные ведомства в США распространяют не впервые. Ранее ФБР сообщало, что интернет-издания, в том числе «научные» онлайн-журналы, могут в преддверии президентских выборов в США распространять ложную информацию от зарубежных спецслужб.

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