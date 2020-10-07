Чердынь, Пермский край, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае глава Чердынского городского округа Андрей Ламанов подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщают СМИ.

Если гордума удовлетворит заявление, то будет объявлен конкурс на вакантный пост. Планируется, что решение примут 9 октября на заседании депутатского корпуса.

Стоит отметить, Андрей Ламанов возглавлял Чердынский район с 2013 года. После объединения территорий в городской округ кандидатура Ламанова в 2019 году одобрена депутатами на пост главы уже городского округа.

Добавим, летом 2020 года информресурсы сообщали о том, что силовики проводили мероприятия в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении госконтрактов. В материалах якобы фигурировала компания, которую возглавляет супруга чиновника.