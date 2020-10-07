Москва, , 07:40 — REGNUM Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера 6 октября впервые посетил Военную академию Генерального штаба ВС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Высокопоставленного гостя с прославленным высшим военным учебным заведением ознакомил временно исполняющий обязанности начальника генерал-лейтенант Олег Макаревич.

Президент ЦАР познакомился с учебно-материальной базой академии, а также с процессом обучения иностранных военнослужащих на специальном факультете. Туадера выразил заинтересованность в обучении в академии высших офицеров оборонного ведомства республики.

В сообщении российского военного ведомства отмечается, что «встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия в области науки и образования в целях укрепления обороноспособности национальных вооружённых сил» ЦАР.

Напомним, что в настоящее время в Военной академии Генштаба ВС России обучаются офицеры и генералы из 35 дружественных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о своём намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в декабре 2020 года всеобщих выборах.

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