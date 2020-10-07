Пермь, , 07:19 — REGNUM В Пермском края должность прокурора региона стала вакантной. С 6 октября в отставку отправлен Андрей Юмшанов, сообщает РБК.

По данным СМИ, генпрокурор Игорь Краснов 30 сентября завизировал приказ об увольнении пермского прокурора. Андрей Юмшанов уволен с формулировкой «в связи с выходов на пенсию за выслугу лет».

Стоит отметь, Юмшанов руководил прокуратурой региона с 2018 года. Ранее информресурсы сообщали о том, что 23 сентября президент РФ пописал указ об освобождении от должности прокурора Пермского края Андрея Юмшанова. Однако документ не был опубликован.

Добавим, что на утро 7 октября на официальном сайте прокуратуры Юмшанов значится руководителем краевого надзорного ведомства.