Куала-Лумпур, , 07:10 — REGNUM Тест премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина на выявление коронавирусной инфекции показал отрицательный результат, сообщает пресс-служба главы малайзийского правительства.

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"Премьер-министр в настоящее время находится в добром здравии. Тем не менее он продолжит самоизоляцию до истечения 14-дневного периода, установленного министерством здравоохранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин ушел на самоизоляцию после подтвержденного случая заражения коронавирусом в правительстве страны. Тогда SARS-CoV-2 подтвердился у министра религиозных отношений, с которым глава правительства проводил встречу.

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